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11:07, 10 июля 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что тратит больше 500 тысяч рублей в месяц

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. Об это сообщает «РБ Спорт».

По словам игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), его расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50. Кроме того Нобоа завил, что у него есть 1 миллион долларов, но нет двух.

7 июля защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров назвал сумму, необходимую ему для жизни на протяжении месяца. «Надо за квартиру платить, что‑нибудь поесть. 200 тысяч рублей на это — вообще спокойно. 150 можно, 100 тоже. И меньше — легко», — заявил футболист.

27 апреля Нобоа анонсировал получение гражданства России. По словам эквадорца, впервые о российском паспорте он задумался в 2014 году, но тогда не думал, что будет столько времени проводить в стране.

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    Алексей Гусев
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