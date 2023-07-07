Футболист клуба РПЛ назвал необходимую ему для жизни сумму в месяц
Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров назвал сумму, необходимую ему для жизни на протяжении месяца. Об этом сообщает Sport24.
«Надо за квартиру платить, что‑нибудь поесть. 200 тысяч рублей на это — вообще спокойно. 150 можно, 100 тоже. И меньше — легко», — заявил футболист.
Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) также отметил, что с каждой зарплаты откладывает деньги. «Могут быть потребности — допустим, помочь маме или сестре что‑то скинуть. Дальше я понимаю, сколько нужно, чтобы существовать нормально», — добавил Александров.
22 апреля Форвард футбольного клуба «Химки» Илья Садыгов назвал нужную ему для комфортной жизни месячную сумму. «Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно», — рассказал 22-летний футболист.