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14:49, 7 июля 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ назвал необходимую ему для жизни сумму в месяц

Игрок «Нижнего Новгорода» Александров заявил, что может жить на 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров назвал сумму, необходимую ему для жизни на протяжении месяца. Об этом сообщает Sport24.

«Надо за квартиру платить, что‑нибудь поесть. 200 тысяч рублей на это — вообще спокойно. 150 можно, 100 тоже. И меньше — легко», — заявил футболист.

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) также отметил, что с каждой зарплаты откладывает деньги. «Могут быть потребности — допустим, помочь маме или сестре что‑то скинуть. Дальше я понимаю, сколько нужно, чтобы существовать нормально», — добавил Александров.

22 апреля Форвард футбольного клуба «Химки» Илья Садыгов назвал нужную ему для комфортной жизни месячную сумму. «Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно», — рассказал 22-летний футболист.

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    Алексей Гусев
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