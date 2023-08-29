Россиянин в суде потребовал от властей Белоруссии вернуть долг

Мосгорсуд начал рассмотрение первого иска к Белоруссии по возврату еврооблигаций

В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии. Российский инвестор Александр Марченко потребовал взыскать с минфина республики около 300 тысяч долларов номинальной стоимости бондов с купонами, пишут «Ведомости».

Выплаты остановились с весны 2022 года. По словам инвестора, с теми же проблемами столкнулись другие россияне, которые выполнили требуемые условия, чтобы получить средства хотя бы в белорусских рублях, но так и не увидели их на счетах.

Представители белорусского ведомства в ходе заседания заявили, что российский суд не может рассматривать иск. Они отсылали к действующей для России с 28 июня 2023 года Кишиневской конвенции о правовой помощи в отношениях с Белоруссией, которая признает компетентными инстанции по месту нахождения ответчика или месту деятельности его органа. Также ответчик предложил перенести рассмотрение иска из Москвы в Лондонский арбитражный суд (LCIA).

Отдельно белорусская сторона указывала, что россиянин неверно выбрал ответчика. Они отмечают, что в документах по эмиссии облигаций не прописаны обязательства республики доводить средства до конечного держателя облигаций. Деньги через брокеров должны доводить платежные агенты, которым в случае Марченко стал лондонский филиал Citibank.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин назвал сомнительным первый аргумент Минска. Так как Марченко находится в России и купил белорусские еврооблигации здесь же, то Мосгорсуд может рассматривать иск. Он отметил, что пусть технически Белоруссия свои обязательства и исполняет, но шанс на удовлетворение требований российских инвесторов высок, ведь эмитент существенно изменил условия выплаты дохода в одностороннем порядке.

Белоруссия на фоне западных санкций объявила о новом порядке выплат по еврооблигациям летом 2022 года. Власти решили переводить средства в белорусских рублях по официальному курсу на счета в государственном Беларусбанке. Минфин в феврале 2023 года отчитался о погашении еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов, но до российских держателей деньги так и не дошли.

На неработающую схему жалуются сотни инвесторов из России. По оценкам экспертов, они владеют белорусскими евробондами на сумму порядка 500 миллионов долларов.

Член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов полагает, что Минск не видит проблемы с затягиванием выплат, поэтому и не работает над улучшением механизма расчетов.

