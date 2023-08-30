Губернатор объявил о возобновлении работы аэропорта Пскова после атаки дрона

Губернатор Ведерников: аэропорт Пскова возобновит работу с 31 августа

Аэропорт Пскова после атаки украинского дрона возобновит работу в штатном режиме с 31 августа. Такое объявление сделал в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он пояснил, что такое решение было принято по итогам проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта.

Воздушная гавань в Пскове полностью готова к приему пассажиров, заверил Ведерников.

До этого глава региона рассказал, что последствия атаки со стороны Украины на аэропорт удалось устранить. Ведерников подчеркнул, что в результате случившегося никто из горожан не пострадал.

Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. В результате как минимум два самолета Ил-76, которые находились на аэродроме, оказались повреждены.

Кроме Псковской области Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под ударами оказались Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.