Apple выпустит AirPods с USB-C

Bloomberg: Apple представит наушники AirPods с USB-C 12 сентября

Компания Apple запланировала выпуск обновленных беспроводных наушников с новым разъемом. Об этом сообщает Bloomberg.

В своем отчете обозреватель агентства Марк Гурман подтвердил, что в начале осени Apple представит наушники AirPods с разъемом USB-C. Гурман отметил, что анонс гарнитуры состоится 12 сентября — в день презентации iPhone 15.

Специалист не стал уточнять, какая именно модель AirPods получит новый порт. Первым о том, что корпорация Тима Кука готовит беспроводные наушники с USB-C вместо Lightning, в августе 2022 года сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Гурман объяснил, что все четыре новых iPhone и наушники AirPods будут иметь универсальный порт для зарядки и передачи данных, чтобы соответствовать законам Европейского союза. Таким образом, корпорация откажется от разъема Lightning, который использовался в смартфонах бренда и прочих гаджетах с 2012 года.

29 августа Apple анонсировала дату осенней презентации, на которой должна показать смартфоны iPhone 15, обновленные смарт-часы и планшеты, а также другие продукты. Мероприятие состоится 12 сентября в 20:00 по московскому времени.