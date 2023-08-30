Соловьев призвал «уничтожить на хрен Прибалтику» после атаки дронов на Псков

Телеведущий Соловьев призвал уничтожить Прибалтику из-за атаки дронов на Псков

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал уничтожить страны Прибалтики в связи с предположением, что из этого региона могли запускаться атаковавшие аэропорт в Пскове дроны. Налет беспилотников он прокомментировал в программе «Полный контакт», запись доступна в группе «Соловьев LIVE» во «ВКонтакте».

Комментируя происшествие, телеведущий отметил, что Псковская область граничит с входящими в НАТО странами. Речь идет о Латвии и Эстонии. «А откуда был запуск [дронов]? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить на хрен Прибалтику, если так! Стереть с лица Земли!» — высказался Соловьев.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинские беспилотники не могли долететь до Пскова с Украины. Вместе с тем он выразил сомнения в том, что дроны запускались с территории прибалтийских стран.

В ночь на 30 августа дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали семь регионов России. Налеты фиксировались в Московской, Калужской, Псковской, Рязанской, Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

В Пскове в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех назначенных на среду, 30 августа, рейсов в городском аэропорту.