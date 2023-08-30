Названа предельная дальность полета украинских беспилотников

Полковник Матвийчук: украинские БПЛА могут преодолеть максимум 700 километров

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут преодолевать до 600-700 километров в зависимости от особенностей модели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дальность полета украинских беспилотников зависит от модели. Но максимум — это 600-700 километров, то есть долететь до Пскова с Украины ни один беспилотник не может. Однако я также не думаю, что запуск мог быть осуществлен с территории прибалтийских стран: при пересечении границы наши системы бы их засекли», — объяснил военный.

Он допустил, что беспилотники могли быть запущены с территории России. При этом вероятно, что запуск был произведен из разных точек и с разбросом по времени, что значительно осложняет обнаружение таких объектов.

«Провезти беспилотники на территорию России можно под видом комплектующих, ремонтных комплектов. Ввоз мог быть осуществлен заблаговременно. Беспилотники сегодня собираются чуть ли не на коленках, отдельные детали начали изготавливать даже из картона. Так что такую аппаратуру можно собрать хоть в гараже», — заметил Матвийчук.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Самой крупной стала атака на аэродром в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По неподтвержденной информации, объект оказался под ударом примерно 20 дронов.