Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 30 августа 2023Мир

Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу

Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу, где военные в эфире телеканала заявили о захвате власти. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации в Габоне, призывает соответствующие стороны урегулировать разногласия путем мирного диалога исходя из фундаментальных интересов страны и народа», — заявил он.

Он призвал как можно скорее восстановить порядок в стране и обеспечить личную безопасность президента Али Бонго Ондимбы. Вэньбинь высказался за поддержание мира, развития и стабильности в стране.

Ранее стало известно, что группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала и заявила, что теперь они возглавляют страну. Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости