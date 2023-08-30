Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу

Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу

Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу, где военные в эфире телеканала заявили о захвате власти. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации в Габоне, призывает соответствующие стороны урегулировать разногласия путем мирного диалога исходя из фундаментальных интересов страны и народа», — заявил он.

Он призвал как можно скорее восстановить порядок в стране и обеспечить личную безопасность президента Али Бонго Ондимбы. Вэньбинь высказался за поддержание мира, развития и стабильности в стране.

Ранее стало известно, что группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала и заявила, что теперь они возглавляют страну. Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства.