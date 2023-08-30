Российский полковник назвал цель атак беспилотников ВСУ

Полковник Литовкин: атаки беспилотников носят символический характер

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России носят не практический, а символический характер: они призваны отвлечь внимание от неудач Украины на фронте и сменить повестку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Беспилотники используют, чтобы как-то компенсировать неудачи на фронте. Причем, применяют их не на фронте, а против мирного населения, ведь беспилотники направляют в символические точки. Например, в "Москву-Сити", на псковский аэродром, где находятся наши военно-транспортные самолеты. Удары пытаются наносить по чувствительным местам, потому что тогда будут говорить и писать об этом, а не о неудачах контрнаступления», — считает Литовкин.

Полковник допустил, что атаки беспилотников не преследуют практических задач, речь исключительно о противостоянии в информационном пространстве и искусственном формировании повестки.

«Такими атаками перекрывают информационную повестку, никакой практической пользы тут нет. Да и сами дроны, атакующие Россию, достаточно небольшие», — заметил военный.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Украины атаковать российские регионы с помощью беспилотников говорят об отсутствии перспектив для Киева.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областей, а также в Севастополе.