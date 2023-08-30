Россияне изменили потребительские привычки из-за кризиса

NielsenIQ: россияне стали чаще выбрать товары в меньшей или большей упаковке

Россияне на фоне кризиса и роста цен изменили свои потребительские привычки — покупатели стали чаще выбирать товары в меньшей или большой упаковке вместо средних объемов. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ пишет «Коммерсантъ».

За период с июня 2022-го по июнь 2023 года розничные продажи продуктов в упаковке среднего размера существенно снизились. Особенно эта тенденция заметна в категориях мясных, кондитерских и алкогольных товаров.

За год продажи колбасы весом до 100 граммов в натуральном выражении выросли на 53 процента, а весом 0,9-1 килограмм увеличились на 16-29 процентов. Сосиски в упаковках 200-299 граммов покупали на 13 процентов больше, 700-799 граммов — на 49 процентов. За тот же период продажи колбасы и сосисок весом 500 граммов упали на 17 процентов. Спрос на сырое мясо вырос в основном за счет продаж на развес (плюс 5 процентов), при этом порционного товара весом 600-699 граммов и 1,8-2 килограмма было реализовано на 29 и 17 процентов меньше соответственно, отметили аналитики.

На развес россияне стали чаще приобретать и сладкое печенье (плюс 13,7 процента), в то же время такие товары в маленьких упаковках покупали больше только на 1,2 процента. Также покупатели стали чаще выбирать алкоголь в больших бутылках — продажи водки объемом более 1 литра выросли за год на 40 процентов. Источник «Ъ» на рынке ретейла добавил, что продажи бутылок больших объемов увеличились во всех категориях крепких спиртных напитков.

По мнению экспертов NielsenIQ, переход на более мелкую фасовку продуктов позволяет покупателям не переплачивать за объем, который может испортиться до его использования, а большие упаковки, как правило, выгоднее при пересчете цены за килограмм или литр товара. Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк отмечает, что похожая тенденция сложилась в США и Евросоюзе из-за высокой инфляции.

Эксперт «НЭО Центра» Альбина Корягина считает, что сейчас россияне переходят от покупок впрок к приобретению только необходимых в ближайшее время продуктов. Подтверждают это и ретейлеры — «Лента» сообщила о росте спроса на колбасную нарезку, а «Вкусвилл» зафиксировал скачок продаж бенто-тортов размером с небольшой ланч-бокс на 250 процентов за год.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что введение в России «честных ценников», отражающих не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр, повлечет за собой издержки для бизнеса и увеличение рисков ошибок в расчетах. По его мнению, потребители защищены законом, а проблемы введения их в заблуждение информацией на ценнике нет — на упаковке производитель обязан указывать все необходимые данные, включая вес и объем товара.