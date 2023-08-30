Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:59, 30 августа 2023Экономика

Россияне изменили потребительские привычки из-за кризиса

NielsenIQ: россияне стали чаще выбрать товары в меньшей или большей упаковке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россияне на фоне кризиса и роста цен изменили свои потребительские привычки — покупатели стали чаще выбирать товары в меньшей или большой упаковке вместо средних объемов. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ пишет «Коммерсантъ».

За период с июня 2022-го по июнь 2023 года розничные продажи продуктов в упаковке среднего размера существенно снизились. Особенно эта тенденция заметна в категориях мясных, кондитерских и алкогольных товаров.

За год продажи колбасы весом до 100 граммов в натуральном выражении выросли на 53 процента, а весом 0,9-1 килограмм увеличились на 16-29 процентов. Сосиски в упаковках 200-299 граммов покупали на 13 процентов больше, 700-799 граммов — на 49 процентов. За тот же период продажи колбасы и сосисок весом 500 граммов упали на 17 процентов. Спрос на сырое мясо вырос в основном за счет продаж на развес (плюс 5 процентов), при этом порционного товара весом 600-699 граммов и 1,8-2 килограмма было реализовано на 29 и 17 процентов меньше соответственно, отметили аналитики.

На развес россияне стали чаще приобретать и сладкое печенье (плюс 13,7 процента), в то же время такие товары в маленьких упаковках покупали больше только на 1,2 процента. Также покупатели стали чаще выбирать алкоголь в больших бутылках — продажи водки объемом более 1 литра выросли за год на 40 процентов. Источник «Ъ» на рынке ретейла добавил, что продажи бутылок больших объемов увеличились во всех категориях крепких спиртных напитков.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

По мнению экспертов NielsenIQ, переход на более мелкую фасовку продуктов позволяет покупателям не переплачивать за объем, который может испортиться до его использования, а большие упаковки, как правило, выгоднее при пересчете цены за килограмм или литр товара. Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк отмечает, что похожая тенденция сложилась в США и Евросоюзе из-за высокой инфляции.

Эксперт «НЭО Центра» Альбина Корягина считает, что сейчас россияне переходят от покупок впрок к приобретению только необходимых в ближайшее время продуктов. Подтверждают это и ретейлеры — «Лента» сообщила о росте спроса на колбасную нарезку, а «Вкусвилл» зафиксировал скачок продаж бенто-тортов размером с небольшой ланч-бокс на 250 процентов за год.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что введение в России «честных ценников», отражающих не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр, повлечет за собой издержки для бизнеса и увеличение рисков ошибок в расчетах. По его мнению, потребители защищены законом, а проблемы введения их в заблуждение информацией на ценнике нет — на упаковке производитель обязан указывать все необходимые данные, включая вес и объем товара.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

    В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

    Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

    Фитнес-тренер раскрыла нюансы похудения в области нижней части живота

    Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» оштрафовали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости