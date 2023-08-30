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19:22, 30 августа 2023Россия

Крупный лесной пожар в Геленджике локализовали спустя более чем сутки

МЧС России сообщило, что крупный лесной пожар в Геленджике локализовали
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупный лесной пожар в Геленджике Краснодарского края локализовали спустя боле чем сутки. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Как рассказал замглавы ведомства Анатолий Супруновский, на данный момент очагов активного горения на территории Геленджикского лесничества нет. По его словам, в тушении природного пожара задействованы три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200, которые сбросили уже более 400 тонн воды. Кроме того, 500 человек и 90 единиц техники борются с огнем на земле.

Ранее стало известно, что виновником пожара стал 40-летний местный житель. Предварительно, мужчина на своем придомовом участке в районе Бобруковой Щели занимался подготовкой электрокабеля к продаже. В результате он допустил возгорание земляной подстилки, после чего огонь перекинулся на деревья и охватил лес.

Пожар в Геленджике начался днем 29 августа. По последним данным, огонь охватил площадь 118 гектаров. В сети также появились кадры с места событий, на которых видно полыхающие в горах деревья.

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    Константин Лысяков
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