Стало известно о самочувствии звезды «Гусарской баллады» после госпитализации

Актриса Лариса Голубкина вернулась домой после госпитализации

Российская актриса Мария Голубкина заявила, что ее мать, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, вернулась домой после госпитализации и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мария Голубкина подчеркнула, что с самочувствием ее матери изначально все было в порядке. Звезда «Гусарской баллады» просто проходила плановое профилактическое обследование, и об экстренной госпитализации речи не шло.

Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику Мария Голубкина

Ранее стало известно, что 29 августа Голубкина была доставлена в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагностированной энцефалопатией.

Позже специалисты решили перевести 83-летнюю пациентку в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для последующего лечения.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».