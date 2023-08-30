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12:32, 30 августа 2023Забота о себе

Стало известно о самочувствии звезды «Гусарской баллады» после госпитализации

Актриса Лариса Голубкина вернулась домой после госпитализации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская актриса Мария Голубкина заявила, что ее мать, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, вернулась домой после госпитализации и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мария Голубкина подчеркнула, что с самочувствием ее матери изначально все было в порядке. Звезда «Гусарской баллады» просто проходила плановое профилактическое обследование, и об экстренной госпитализации речи не шло.

Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику

Мария Голубкина
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Ранее стало известно, что 29 августа Голубкина была доставлена в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагностированной энцефалопатией.

Позже специалисты решили перевести 83-летнюю пациентку в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для последующего лечения.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».

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    Наталья Обрядина
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