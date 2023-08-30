Смехотерапию признали эффективной в облегчении симптомов болезней сердца

Daily Mail: смехотерапия облегчает симптомы болезней сердца

Бразильские ученые из клинической больницы Порту-Алегри признали смехотерапию эффективным методом облегчения симптомов болезней сердца. Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования были проанализированы данные 26 взрослых со средним возрастом 64 года. У всех участников была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Испытуемых разделили на две группы: первая в течение трех месяцев смотрела комедийные программы, а второй в тот же временной промежуток показывали серьезные документальные фильмы.

Результаты показали, что у добровольцев из «комедийной» группы на десять процентов увеличилось количество кислорода, которое их сердце может перекачивать. Кроме того, у них возросла пластичность артерий, что играет роль в расширении кровеносных сосудов. Также было зафиксировано снижение биомаркеров воспаления, которые продемонстрировали сокращение количества бляшек в сосудах. Это означает, что смехотерапия может помочь уменьшить воспаление и снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Предполагается, что механизм полезного эффекта смеха состоит в том, что он высвобождает эндорфины, которые уменьшают воспаление и помогают сердцу и кровеносным сосудам расслабиться. Кроме того, смех снижает уровень гормонов стресса, которые создают нагрузку на сердце.

В июне исследовательская группа из Чанчуньского университета традиционной китайской медицины пришла к выводу, что смехотерапия позволяет облегчить симптомы депрессии и тревоги.