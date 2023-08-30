ФСБ задержала в Херсонской области сторонника «Правого сектора»

В Херсонской области ФСБ изобличила сторонника «Правого сектора» в экстремизме

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержанному 42-летнему жителю Каховки предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают на улице мужчину. Он говорит, что вступил в «Правый сектор» и там занимался администрированием сайтов и транспортировкой сообщников.

По данным следствия, с сентября 2014 года обвиняемый принимал участие в деятельности украинской ячейки «Правый Сектор-Юг». Он публиковал в интернете публичные призывы вступить в экстремистскую организацию, тренировал ее участников и готовил их к боевым действиям против интересов России.