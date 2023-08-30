Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 30 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Херсонской области сторонника «Правого сектора»

В Херсонской области ФСБ изобличила сторонника «Правого сектора» в экстремизме

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержанному 42-летнему жителю Каховки предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают на улице мужчину. Он говорит, что вступил в «Правый сектор» и там занимался администрированием сайтов и транспортировкой сообщников.

По данным следствия, с сентября 2014 года обвиняемый принимал участие в деятельности украинской ячейки «Правый Сектор-Юг». Он публиковал в интернете публичные призывы вступить в экстремистскую организацию, тренировал ее участников и готовил их к боевым действиям против интересов России.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости