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14:42, 30 августа 2023Силовые структуры

У российского ресторатора украли саблю НКВД, иконы и коллекцию ружей

У вице-президента La Marée Калинина украли саблю НКВД, иконы и коллекцию ружей

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Воры вынесли из дома вице-президента сети ресторанов La Marée Вячеслава Калинина коллекционные вещи на сумму 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, дом Калинина в деревне Усово обокрали 29 августа. Неизвестные залезли в него через окно и похитили семь дорогих охотничьих ружей, среди которых был коллекционный нарезной карабин Blaser R93, коллекционное ружье Joh. Kalezky, а также пять икон и четыре сабли: две французские, одна черкесская и сабля НКВД.

Калинин оценил ущерб в 3,1 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее дом бизнесвумен, проживающей в Иглинском районе Башкирии, обокрали на 40 миллионов рублей. Преступники вынесли деньги и ювелирные украшения.

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    Варвара Митина
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