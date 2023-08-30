Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:53, 30 августа 2023Культура

Вокалист Rammstein впервые прокомментировал обвинения в насилии

Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в насилии

Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в насилии. Соответствующее заявление появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», — написал артист.

Ранее стало известно, что Берлинская прокуратура закрыла дело музыканта. Артисту удалось опровергнуть обвинения.

До этого против Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование началось после двух показаний. Позже еще одна женщина обвинила вокалиста Rammstein в насилии. Австрийка Беате Х. (имя портал изменил по просьбе пострадавшей) заявила, что получила через социальные сети приглашение на вечеринку с участием рок-коллектива. Женщина утверждала, что музыкант желал вступить с ней в половую связь.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости