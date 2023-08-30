Вокалист Rammstein впервые прокомментировал обвинения в насилии

Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в насилии

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в насилии. Соответствующее заявление появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», — написал артист.

Ранее стало известно, что Берлинская прокуратура закрыла дело музыканта. Артисту удалось опровергнуть обвинения.

До этого против Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование началось после двух показаний. Позже еще одна женщина обвинила вокалиста Rammstein в насилии. Австрийка Беате Х. (имя портал изменил по просьбе пострадавшей) заявила, что получила через социальные сети приглашение на вечеринку с участием рок-коллектива. Женщина утверждала, что музыкант желал вступить с ней в половую связь.