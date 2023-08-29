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14:43, 29 августа 2023Культура

В Германии прекратили расследование в отношении вокалиста Rammstein

Bild: в Германии прекратили расследование в отношении Тилля Линдеманна

Фото: STAR-MEDIA / imago stock&people / Globallookpress.com

В Германии прекратили расследование в отношении вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее обвинили в насилии. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что Берлинская прокуратура закрыла дело музыканта. Артисту удалось опровергнуть обвинения.

Ранее стало известно, что против Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование началось после двух показаний. Позже еще одна женщина обвинила вокалиста Rammstein в насилии. Австрийка Беате Х. (имя портал изменил по просьбе пострадавшей) заявила, что получила через социальные сети приглашение на вечеринку с участием рок-коллектива. Женщина утверждала, что музыкант желал вступить с ней в половую связь.

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    Варвара Кошечкина
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