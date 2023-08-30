Чемпионка России в танцах на льду объяснила пропажу фигуристки Горбачевой

Худайбердиева объяснила пропажу фигуристки Горбачевой отсутствием поддержки

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева объяснила пропажу 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Спортсменка высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И это иногда приводит к тому, что произошло», — заявила Худайбердива.

Она призвала воздержаться от осуждения Горбачевой за то, что та не знала что делать и к кому обратиться. «Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые, несущие ответственность за девочку», — добавила фигуристка.

Горбачеву нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила.