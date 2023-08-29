Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре в торговом центре

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева найдена. Об этом сообщает Прокуратура Москвы в Telegram.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации каких либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — говорится в заявлении правоохранительных органов. Отмечается, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

29 августа фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе. «Два раза приходила. С разницей во времени где-то минут 20-30», — подтвердила информацию кассир заведения, добавив, что Горбачева покупала кофе и была грустной.