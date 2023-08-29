Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

Прокуратура Москвы: пропавшая фигуристка Горбачева попала на видео 29 августа

Появились новые подробности о местонахождении пропавшей российской фигуристки Алины Горбачевой. Видеозапись публикует Прокуратура Москвы в Telegram.

Как передает источник, 16-летняя фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов 29 августа. По данным Telegram-канала Mash, Горбачева знает, что ее ищут, но боится возвращаться домой.

Ранее стало известно, что водолазы завершили поиск пропавшей фигуристки в Москве-реке — они не нашли спортсменку. Вместе с тем, по информации Mash, следователи проверяют версию о том, что Горбачева может прятаться у друзей.

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — стало известно ранее 29 августа. Уточнялось, что она поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Прокуратура Москвы взяла под контроль поиски Горбачевой, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.