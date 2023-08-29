Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
0:0
1-й сет
live
Клэр Лю
US Open (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
19:00 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа D
Бернарда Пера
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
18:10, 29 августа 2023Спорт

Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

Прокуратура Москвы: пропавшая фигуристка Горбачева попала на видео 29 августа
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Появились новые подробности о местонахождении пропавшей российской фигуристки Алины Горбачевой. Видеозапись публикует Прокуратура Москвы в Telegram.

Как передает источник, 16-летняя фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов 29 августа. По данным Telegram-канала Mash, Горбачева знает, что ее ищут, но боится возвращаться домой.

Ранее стало известно, что водолазы завершили поиск пропавшей фигуристки в Москве-реке — они не нашли спортсменку. Вместе с тем, по информации Mash, следователи проверяют версию о том, что Горбачева может прятаться у друзей.

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — стало известно ранее 29 августа. Уточнялось, что она поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Прокуратура Москвы взяла под контроль поиски Горбачевой, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости