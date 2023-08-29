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20:33, 29 августа 2023Спорт

Пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева жива. Ее заметили в одном из московских кафе

Сотрудница кафе подтвердила, что видела фигуристку Алину Горбачеву 29 августа
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Появилась новая информация о пропавшей российской фигуристке Алине Горбачевой. Ее передает РИА Новости.

Спортсменка была замечена днем 29 августа в одном из столичных кафе по адресу Волоколамское шоссе, 71/13. «Два раза приходила. С разницей во времени где-то минут 20-30», — подтвердила информацию кассир заведения, добавив, что Горбачева покупала кофе и была грустной.

Точное местонахождение фигуристки по-прежнему неизвестно

16-летняя фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов 29 августа. Запись опубликовала прокуратура Москвы, которая взяла на контроль поиски Горбачевой.

Однако новых данных о том, где на данный момент находится фигуристка, нет. По данным Telegram-канала Mash, Горбачева знает, что ее ищут, но боится возвращаться домой.

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Спортсменку искали полиция, волонтеры и водолазы

Утром 29 августа на Покровской набережной были найдены носки, предположительно принадлежащие Горбачевой. На месте работала полиция, спасатели на катерах и кинологи. Также для работы в Москве-реке были привлечены водолазы. «Чемпионат» сообщил, что поисковая операция на набережной была прекращена вечером 29 августа.

К поиску фигуристки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Участие в поисках также примет отец спортсменки Дмитрий Горбачев.

Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать

Дмитрий Горбачев

Тренер запрещала фигуристке общаться с семьей

Бабушка пропавшей фигуристки рассказала, что тренер Софья Федченко не разрешала девушке общаться с семьей.

Она сказала: чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить

бабушка фигуристки

При этом с девяти лет Горбачева не только тренировалась, но и жила у Федченко. По словам бабушки, Федченко «перепрошила все мозги ребенку», но депрессивного состояния и жалоб у фигуристки не было.

Горбачева ушла с катка после ссоры с тренером

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров стало известно ранее 29 августа. Мать фигуристки Екатерина Горбачева заявила «Известиям», что семья и подруги спортсменки не знают, где она находится.

Уточнялось, что в день исчезновения Горбачева поссорилась с тренером. После этого она вышла с катка, оставив там коньки, отправилась в парк и не вернулась домой. По информации «Чемпионата», конфликт мог произойти из-за того, что фигуристка хотела сменить тренера.

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    Дарья Коршунова
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