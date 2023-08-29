Отец пропавшей в Москве фигуристки примет участие в поисках дочери

Отец пропавшей фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву для участия в поисках

Отец пропавшей фигуристки Алины Горбачевой примет участие в поисках дочери. Об этом Дмитрий Горбачев сообщил KP.RU.

«Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать», — заявил мужчина. Он добавил, что у него хорошие отношения с дочерью и они постоянно общались.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов 29 августа. По данным Telegram-канала Mash, Горбачева знает, что ее ищут, но боится возвращаться домой.

Местонахождение Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — неизвестно с вечера 28 августа. Отмечалось, что она поссорилась с тренером Софьей Федченко, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Бабушка фигуристки позднее рассказала, что тренер, у которой жила Горбачева, запрещала ей общаться с семьей.