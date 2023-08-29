Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
0:0
1-й сет
live
Клэр Лю
US Open (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
19:05 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа D
Бернарда Пера
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
18:42, 29 августа 2023Спорт

Отец пропавшей в Москве фигуристки примет участие в поисках дочери

Отец пропавшей фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву для участия в поисках

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Отец пропавшей фигуристки Алины Горбачевой примет участие в поисках дочери. Об этом Дмитрий Горбачев сообщил KP.RU.

«Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать», — заявил мужчина. Он добавил, что у него хорошие отношения с дочерью и они постоянно общались.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка попала на камеру кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов 29 августа. По данным Telegram-канала Mash, Горбачева знает, что ее ищут, но боится возвращаться домой.

Местонахождение Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — неизвестно с вечера 28 августа. Отмечалось, что она поссорилась с тренером Софьей Федченко, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Бабушка фигуристки позднее рассказала, что тренер, у которой жила Горбачева, запрещала ей общаться с семьей.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

    Ступеньки в цветах триколора возмутили российского депутата

    Россияне пожаловались на произвол и агрессию полиции в мусульманской стране

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

    Отец пропавшей в Москве фигуристки примет участие в поисках дочери

    Вербовщик ближневосточных террористов задержан в ДНР

    Пожар на площади трех вокзалов в Москве попал на видео

    В России заявили о невозможности сделать полностью отечественный самолет

    Появились кадры могилы Пригожина

    Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости