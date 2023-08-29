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16:31, 29 августа 2023Спорт

Стало известно о запрете тренера на общение пропавшей фигуристки с семьей

KP.RU: тренер запрещала пропавшей фигуристке Алине Горбачевой общаться с семьей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Тренер Софья Федченко запрещала пропавшей российской фигуристке Алине Горбачевой общаться с семьей. Об этом стало известно KP.RU из разговора с бабушкой спортсменки.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить», — заявила женщина. Она отметила, что Федченко «перепрошила все мозги ребенку», но депрессивного состояния и жалоб у Горбачевой не было.

Бабушка спортсменки добавила, что близкие не знают, из-за чего случился конфликт между тренером и фигуристкой. «У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги, 20-30 тысяч рублей, и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера», — поделилась она.

О пропаже 16-летней Горбачевой стало известно ранее 29 августа. Уточнялось, что спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Прокуратура Москвы взяла под контроль поиски Горбачевой, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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    Дарья Коршунова
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