В «Сафари-парке» рассказали о состоянии животных на фоне пожара в Геленджике

Сотрудница «Сафари-парка» Миловидова: лесной пожар не угрожает животным

«Сафари-парк» в Геленджике работает в штатном режиме, задымление на территории отсутствует. Об сообщила сотрудница учреждения Елена Миловидова. Обстановку на фоне лесного пожара она описала в беседе с «Лентой.ру».

По словам женщины, на данный момент животным, работникам и посетителям парка ничего не угрожает. Из сотрудников никто не пострадал.

«Очаги возгорания находятся на расстоянии более двух километров от территории парка и сдерживаются там средствами пожаротушения, в том числе пожарной авиацией. Все сотрудники парка находятся в режиме готовности принятия мер по недопущению огня на территорию парка и переводу животных в безопасную зону. Эвакуация не планируется», — поделилась Миловидова.

Ранее владелица гостевого дома, который оказался в 10 метрах от огня, рассказала «Ленте.ру», как местные жители и спасатели локализовывали горение, чтобы спасти близлежащие постройки.

Пожар в Геленджике начался 29 августа. По предварительным данным, огонь распространился из-за местного жителя, который жег на костре оплетку проводов. Для тушения мощного пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара увеличилась более чем втрое и составила 118 гектаров. В сети также появились кадры с места событий.

