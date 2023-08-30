Тренер оценила смену спортивного гражданства российскими фигуристами

Тренер Мишина призвала не осуждать фигуристов за смену спортивного гражданства

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила смену спортивного гражданства российскими атлетами. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

Мишина призвала не осуждать фигуристов, которые решат представлять другие сборные. «Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать», — объяснила она. Тренер подчеркнула, что это личное дело каждого атлета.

5 июня главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках страны (ФФККР) одобрил смену спортивного гражданства Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 танцевальная пара, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх-2022 в Пекине, представляет Грузию.

При этом ранее исполком ФФККР не одобрил смену спортивного гражданства Дарио Чиризано. Фигуристу отказали в переходе в сборную Чехии, так как в него, как члена национальной команды, были вложены огромные деньги.