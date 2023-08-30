Дым от лесных пожаров привел к длительному воспалению в мозге

Journal of Neuroinflammation: дым от пожаров привел к воспалению в мозге

Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что дым от лесных пожаров может привести к длительному воспалению в мозге. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroinflammation.

В ходе экспериментов специалисты подвергали лабораторных мышей воздействию дыма от древесины на протяжении двух недель. После попадания крошечных частиц дыма в кровоток через легкие токсичные вещества проникали через гематоэнцефалический барьер — оболочку мозга из плотно расположенных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. В итоге в гематоэнцефалическом барьере развивался воспалительный процесс.

Спустя 14 дней после воздействия дыма клетки по большей степени адаптировались, но иммунные летки оставались чрезмерно активированными. Последствия сохранялись вплоть до 28 дней. Кроме того, воспалительный процесс затронул гиппокамп — область мозга, связанную с нейромедиаторами и сигнальными молекулами, влияющими на обучение и память.

Специалисты отмечают, что если человек подвергся сильному воздействию дыма, то он имеет повышенный риск возникновения нейрокогнитивных расстройств. В частности, нейровоспаление ассоциируют с болезнью Альцгеймера и другими деменциями.

В июле сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле пришли к выводу, что дети, которые во время внутриутробного развития (в первом триместре беременности, а также в первые несколько недель после рождения) подверглись воздействию дыма от лесных пожаров, имеют увеличенные шансы на развитие заболеваний верхних дыхательных путей.