Бывший футболист «Зенита» сравнил жизнь в России и Франции

Кузяев заявил, что административные процедуры во Франции сложнее, чем в России

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил жизнь в России и во Франции. Об этом сообщается на сайте «Лиги 1».

По словам бывшего футболиста «Зенита», во Франции все административные процедуры намного сложнее. «Чтобы купить симкарту, машину или открыть банковский счет, иногда необходимо предоставить подтверждение места жительства или платежные ведомости. В России все проще», — заявил Кузяев.

20 августа россиянин забил дебютный мяч за «Гавр», он отличился в игре чемпионата Франции против «Бреста» (1:2). 30-летний Кузяев перешел во французскую команду 12 июля. Соглашение с полузащитником рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.