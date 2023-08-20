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17:31, 20 августа 2023Спорт

Хавбек сборной России забил дебютный гол за французский клуб

Российский полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за французский «Гавр»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за французский «Гавр». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек сборной России отличился на 52-й минуте матча второго тура чемпионата Франции против «Бреста». Гол Кузяева не помог «Гавру»: команда проиграла со счетом 1:2.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр»12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2 и смог подняться в сильнейший дивизион чемпионата Франции.

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    Дарья Коршунова
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