Хавбек сборной России забил дебютный гол за французский клуб

Российский полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за французский «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за французский «Гавр». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек сборной России отличился на 52-й минуте матча второго тура чемпионата Франции против «Бреста». Гол Кузяева не помог «Гавру»: команда проиграла со счетом 1:2.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр»12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2 и смог подняться в сильнейший дивизион чемпионата Франции.