Хавбек сборной России забил дебютный гол за французский клуб
Российский полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за французский «Гавр». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Хавбек сборной России отличился на 52-й минуте матча второго тура чемпионата Франции против «Бреста». Гол Кузяева не помог «Гавру»: команда проиграла со счетом 1:2.
30-летний Кузяев перешел в «Гавр»12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два сезона.
В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.
«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2 и смог подняться в сильнейший дивизион чемпионата Франции.