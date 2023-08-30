Источник ТАСС: истребитель Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

Российский истребитель пятого поколения Су-57 скоро получит ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в настоящее время Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО) решает задачи с высоким качеством. «Сегодня истребитель работает на дальности 120 километров, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 километров», — сказал собеседник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил наладить производство авиационной управляемой ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» РВВ-МД, представленной научно-производственным объединением (НПО) «Курганприбор» на проходившем в Подмосковье форуме «Армия-2023».

Также в августе первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что истребители Су-57 с новыми двигателями (второго этапа) будут поставлять в российские войска в рамках действующего с Министерством обороны страны контракта.