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12:37, 30 августа 2023Спорт

Все хоккеисты российского клуба сдали положительные тесты на допинг

«Мутко против»: все хоккеисты «Толпара» сдали положительные тесты на допинг

Кадр: МХЛ / YouTube

Все хоккеисты клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар», кроме травмированных игроков, сдали положительные тесты на допинг. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, руководство команды после обнаружения мельдония у семерых хоккеистов инициировало внутреннюю проверку и протестировало остальных игроков. Оказалось, что все анализы, включая пробы техника, массажиста и сервисмена, положительные.

«Толпар» никуда не сообщал о результатах проверки, однако в эти же сроки Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало еще 10 хоккеистов команды. Результаты анализов пока неизвестны.

25 августа игроки «Толпара» рассказали о принудительном приеме допинга в команде. Спортсмены заявили, что подозрительные уколы им назначал тренер по физподготовке Игорь Загретдинов.

7 апреля стало известно, что семеро хоккеистов «Толпара» сдали положительный тест на допинг. Сообщалось, что речь идет о мельдонии. Имена игроков, в пробах которых обнаружен запрещенный препарат, не уточнялись.

«Толпар» является молодежной командой выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российского клуба «Салават Юлаев». В сезоне-2022/2023 уфимцы вылетели в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции МХЛ.

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    Алексей Гусев
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