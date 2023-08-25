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16:09, 25 августа 2023Спорт

Хоккеисты российского клуба рассказали о принудительном приеме допинга в команде

Хоккеисты «Толпара» заявили, что тренер заставлял их принимать допинг

Фото: Юлия Дмитриева / РИА Новости

Игроки молодежного хоккейного клуба «Толпар» рассказали о принудительном приеме допинга в команде. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Спортсмены заявили, что подозрительные уколы им назначал тренер по физподготовке Игорь Загретдинов. Футболисты отметили, что пытались сопротивляться, но Загретдинов угрожал им проблемами с карьерой. В связи с этим у врача команды Артема Тарана был конфликт со специалистом, однако руководство клуба не вмешивалось в ситуацию.

7 апреля стало известно, что семеро хоккеистов «Толпара» сдали положительный тест на допинг. Сообщалось, что речь идет о мельдонии. Имена игроков, в пробах которых обнаружен запрещенный препарат, не уточнялись.

«Толпар» является молодежной командой выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российского клуба «Салават Юлаев». В сезоне-2022/2023 уфимцы вылетели в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции МХЛ.

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    Ксения Курашкина
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