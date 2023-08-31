Нефтяной конкурент России нашел альтернативу трубопроводу «Дружба»

Bloomberg: Казахстан купил танкеры для поставок нефти морем в Европу

Подразделение государственной национальной компании «КазМунайГаз» купило танкеры для транспортировки нефти по Каспийскому и Черному морям. Таким образом нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба», сообщает Bloomberg.

Нефтегазовая компания Казахстана уже купила два суда дедвейтом 8 тысяч тонн каждый и собирается приобрести еще два танкера, способных перевозить по 80 тысяч тонн, сообщил замминистра энергетики Ерлан Аккенженов. По его словам, республика изучает альтернативы поставкам через Каспийский трубопроводный консорциум несмотря на то, что этот маршрут остается наиболее выгодным для экспорта сырой нефти.

С января 2023-го Казахстан уже экспортировал 300 тысяч тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию. До конца года местные производители планируют экспортировать по альтернативным маршрутам около 1,5 миллиона тонн. Это лишь малая часть от всего экспорта страны — за последние полгода он составил порядка 40,5 миллиона тонн.

В апреле стало известно, что национальный морской перевозчик республики «Казмортрансфлот» собирается увеличить каспийский флот для экспорта нефти через Азербайджан, в обход России. Сейчас главным альтернативным маршрутом является трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), через который сырье поставляют по Каспийскому морю.

В начале августа «КазТрансОйл» допустил перенаправление экспорта сырья из Новороссийска в балтийский порт Усть-Луга. Причиной такого решения стали возникшие риски в Черном море, заявил заместитель гендиректора Эрик Сагиев. Ранее в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов из-за атаки украинских беспилотных катеров на местную военно-морскую базу.