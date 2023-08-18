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14:58, 18 августа 2023Экономика

Поставки нефти по Черному морю оказались под угрозой

«КазТрансОйл» допустил экспорт нефти через Усть-Лугу из-за рисков в Черном море

Фото: Amit Dave / Reuters

Казахстанская госкомпания «КазТрансОйл» допускает возможность перенаправления экспорта нефти в балтийский порт Усть-Луга вместо Новороссийска из-за рисков в Черном море, заявил заместитель гендиректора Эрик Сагиев. Его слова передает Reuters.

«Если ситуация в Черном море ухудшится, объемы, которые мы транспортируем в направлении порта Шесхарис [в Новороссийске], будут перенаправлены в порт Усть-Луга», — сказал он.

4 августа в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. В тот день Минобороны России сообщило, что местную военно-морскую базу атаковали два украинских беспилотных катера. Никто не пострадал, повреждений не было. В тот же день власти отменили запрет, однако уже ночью 5 августа ВСУ нанесли еще один удар — по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива.

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«Все, что русские перемещают туда-сюда по Черному морю, является нашими действительными военными целями», — заявил 8 августа экономический советник президента Украины Олег Устенко в интервью Politico.

Так, по его словам, Киев отреагирует на срыв зерновой сделки из-за России и серию ракетных ударов по украинским сельскохозяйственным складам и портам.

В апреле сообщалось, что национальный морской перевозчик Казахстана «Казмортрансфлот» намерен резко увеличить каспийский флот для экспорта нефти через Азербайджан, в обход России. Сейчас основным альтернативным маршрутом служит трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), к нему казахстанскую нефть транспортируют по Каспийскому морю. В рамках контракта с азербайджанской SOCAR за 2023 год «Казмунайгаз» намерен поставить через него 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения Тенгиз. 

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    Софья Ермакова
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