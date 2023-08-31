Во время урагана на дом губернатора Флориды упал дуб

Во время урагана на дом губернатора Флориды Десантиса упал столетний дуб

Во время урагана «Идалия» во Флориде пострадал дом губернатора американского штата Рона Десантиса. На здание обрушился массивный столетний дуб, пока внутри находилась семья политика, об этом сообщила жена политика Кейси Десантис в Twitter.

По словам супруги губернатора, во время инцидента никто не пострадал. 30 августа расколовшееся дерево упало и задело боковую часть поместья, которое находится в городе Таллахасси. «Мы молимся за всех, кто пострадал от последствий шторма», — добавила Десантис.

Ранее ученый из университета Флориды Антарприт Ютла выразил опасение, что «Идалия» может вызвать появление патогенов, которые приводят к потере конечностей у людей. По его словам, сильные ураганы ведут к наводнениям и затоплению больших территорий, в результате чего местных водных системах появляются патогенные бактерии.

Из-за «Идалии» компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Atlas V, которая должна была вывести на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker.