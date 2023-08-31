Боррель высказался об эвакуации граждан ЕС из Габона

Боррель заявил об отсутствии необходимости эвакуировать граждан ЕС из Габона

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии необходимости эвакуировать своих граждан из Габона. Об этом он высказался во время неформального саммита министров иностранных дел и глав оборонных ведомств ЕС, проходящего с 30 по 31 августа в испанском Толедо, сообщает ТАСС.

«Нет никакой необходимости для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия. В Габоне находятся тысячи наших граждан, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу», — заявил политик.

Он отметил, что граждане европейских стран были эвакуированы из Нигера после военного мятежа в связи с нестабильной обстановкой в стране. Борель также добавил, что дипломаты стран ЕС и сотрудники дипломатических представительств продолжают работать в стране в штатном режиме.

Ранее Боррель назвал ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы». Он пообещал, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Габоне. Боррель также добавил, что главы военных ведомств должны обсудить, каким образом можно улучшить политику ЕС в упомянутых африканских странах.