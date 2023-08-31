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10:43, 31 августа 2023Мир

Боррель высказался об эвакуации граждан ЕС из Габона

Боррель заявил об отсутствии необходимости эвакуировать граждан ЕС из Габона

Фото: Scott Ngokila / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии необходимости эвакуировать своих граждан из Габона. Об этом он высказался во время неформального саммита министров иностранных дел и глав оборонных ведомств ЕС, проходящего с 30 по 31 августа в испанском Толедо, сообщает ТАСС.

«Нет никакой необходимости для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия. В Габоне находятся тысячи наших граждан, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу», — заявил политик.

Он отметил, что граждане европейских стран были эвакуированы из Нигера после военного мятежа в связи с нестабильной обстановкой в стране. Борель также добавил, что дипломаты стран ЕС и сотрудники дипломатических представительств продолжают работать в стране в штатном режиме.

Ранее Боррель назвал ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы». Он пообещал, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Габоне. Боррель также добавил, что главы военных ведомств должны обсудить, каким образом можно улучшить политику ЕС в упомянутых африканских странах.

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    Максим Габриелян
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