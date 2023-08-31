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11:16, 31 августа 2023Россия

Пожар в Геленджике полностью ликвидировали

Губернатор Кубани Кондратьев заявил о полной ликвидации пожара в Геленджике

Фото: МЧС России / ТАСС

Пожар в Геленджике, который стал крупнейшим за последние годы в городе, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», — написал он.

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    Анастасия Шейкина
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