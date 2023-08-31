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21:32, 31 августа 2023Силовые структуры

Военный суд начнет слушать дело не предотвративших атаку ВСУ офицеров

Военный суд начнет слушать дело офицеров о нарушении правил боевого дежурства
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Pixabay

Второй Западный окружной военный суд начнет слушать дело двух офицеров о нарушении правил боевого дежурства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков обвиняются в том, что они не предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в 2022 году, из-за чего произошли потери личного состава.

Офицерам вменяется совершение преступления по части 2 статьи 340 УК РФ («Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия»).

Дело распределено судье, но точная дата заседания еще не назначена. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал «Коммерсантъ» 11 августа, суд рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию. По версии следствия, Бондарев и Дмитраков не смогли предотвратить обстрел со стороны ВСУ своей части в районе села Старая Нелидовка.

27 апреля 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в районе указанного населенного пункта загорелся склад боеприпасов.

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    Марина Совина
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