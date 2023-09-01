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21:23, 1 сентября 2023Спорт

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» со счетом 5:2 обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:2. У гостей отличились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев. У хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров и Ярослав Дыбленко.

Следующий матч ЦСКА проведет на своей арене с «Адмиралом» 3 сентября в 17:00 по московскому времени. «Ак Барс» днем позже примет дома «Трактор». Встреча также начнется в 17:00.

В сезоне-2022/2023 ЦСКА третий раз выиграл Кубок Гагарина. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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