ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальном матче серии и выиграл Кубок Гагарина

Московский ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичный клуб победил «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии. Решающая встреча между командами состоялась в Казани и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц. За «Ак Барс» отличились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Самым ценным игроком розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Также он стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. Армейцы в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина. Ранее они побеждали в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.