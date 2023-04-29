Назван самый ценный игрок Кубка Гагарина

Форварда ЦСКА Михаила Григоренко назвали самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Форварда ЦСКА Михаила Григоренко назвали самым ценным игроком Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

28-летний Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этом этапе турнира он провел 27 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее 29 апреля московский ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Столичный клуб победил «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии. Решающая встреча между командами завершилась со счетом 3:2.

Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина вместе с ЦСКА. В составе сборной России он выиграл Олимпийские игры 2018 года, а также завоевал бронзу чемпионата мира-2019.