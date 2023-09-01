На игровом форуме раскрыли секрет истребителя Eurofighter Typhoon

На форуме игры War Thunder появились данные об истребителе Eurofighter Typhoon

Документы, раскрывающие секреты европейского истребителя Eurofighter Typhoon, появились на форуме игры War Thunder. Соответствующий файл опубликовал один из игроков, сообщает Telegram-канал Mash.

Игрок, который просил добавить в игру модель истребителя Eurofighter Typhoon DA7, опубликовал 730-страничное руководство пользователя самолета. Отмечается, что документ относится к категории NATO Unclassified, которая подразумевает распространение только в служебных целях.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon совершил первый полет в 1994 году. Двухдвигательный самолет может нести около 7,5 тонны вооружения, включая бомбы, ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Обозначение DA7 (development aircraft) получил последний прототип самолета.

В январе стало известно, что на форуме War Thunder появились данные о вооружении американского истребителя F-16A Fighting Falcon. Игрок раскрыл особенность истребителя F-16A с ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

В июне 2022 года посетитель форума разместил фотографию современного снаряда DTC10-125, который используют в китайских танках, на раскрывающем его характеристики техническом документе.