На игровом форуме раскрыли секрет истребителя Eurofighter Typhoon
Документы, раскрывающие секреты европейского истребителя Eurofighter Typhoon, появились на форуме игры War Thunder. Соответствующий файл опубликовал один из игроков, сообщает Telegram-канал Mash.
Игрок, который просил добавить в игру модель истребителя Eurofighter Typhoon DA7, опубликовал 730-страничное руководство пользователя самолета. Отмечается, что документ относится к категории NATO Unclassified, которая подразумевает распространение только в служебных целях.
Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon совершил первый полет в 1994 году. Двухдвигательный самолет может нести около 7,5 тонны вооружения, включая бомбы, ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Обозначение DA7 (development aircraft) получил последний прототип самолета.
В январе стало известно, что на форуме War Thunder появились данные о вооружении американского истребителя F-16A Fighting Falcon. Игрок раскрыл особенность истребителя F-16A с ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).
В июне 2022 года посетитель форума разместил фотографию современного снаряда DTC10-125, который используют в китайских танках, на раскрывающем его характеристики техническом документе.