На игровом форуме раскрыли секрет американского F-16A

Popular Mechanics: игрок раскрыл данные об истребителе F-16A на форуме игры War Thunder

Данные о вооружении американского истребителя F-16A Fighting Falcon раскрыли на форуме многопользовательской игры War Thunder. Игрок раскрыл секретную информацию, которая не предназначена для публикации за пределами США. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Посетитель форума под ником SpaceNavy90 рассказал об особенности истребителя F-16A с ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух». «Я обнаружил интересную вещь. На ранних этапах тестирования ракеты AMRAAM видно, что ее устанавливали на F-16A и использовали TWS на панели управления SCP без многофункционального дисплея», — написал он.

Отмечается, что панель управления SCP (stores control panel), которую использовали в F-16A, позволяла управлять ракетами, бомбами и внешними топливными баками истребителя. Позже ее заменили многофункциональным дисплеем MFD. В свою очередь, функция track while scan (TWS) позволяла истребителю искать новые цели во время отслеживания уже выбранного объекта.

Модераторы форума скрыли содержание поста, а в Министерстве обороны США заявили, что публикация подобных данных нарушает правила экспорта конфиденциальной военной информации. SpaceNavy90 отметил, что эти данные уже устарели.

В июне 2022 года на форуме War Thunder появилась информация о современном снаряде DTC10-125, который входит в арсенал китайских танков Type 96 и Type 99. В опубликованном документе указаны показатели бронепробиваемости снаряда.