Боец ММА и секундант Нурмагомедова подрались на улице в Махачкале

Боец ММА Вагабов и секундант Нурмагомедова подрались на улице в Махачкале

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вагаб Вагабов подрался с экс-бойцом ММА Магомедом Магомедовым на улице в Махачкале. Об этом сообщает издание Baza.

Причины конфликта не сообщаются. В драку вмешались друзья спортсменов и случайные прохожие, один из участников оказался в нокдауне. По информации источника, после драки Магомедову и Вагабову устроили маслиат — примирение при участии посредников.

Магомедов — один из первых учеников отца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. До 2015 года спортсмен выступал в ММА, а затем был секундантом Нурмагомедова-младшего. Вагабов является действующим чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе.

31 августа в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве произошла массовая драка с участием бойцов ММА. Конфликт вспыхнул во время пресс-конференции промоушена «Наше дело».