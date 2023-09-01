Глава ФИФА высказался о поцелуе главой испанского футбола спортсменки на ЧМ

Инфантино заявил, что поцелуя Рубиалесом Эрмосо на ЧМ не должно было случиться

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) высказался о скандале, который произошел из-за поцелуя главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса футболистки сборной Дженни Эрмосо на чемпионате мира-2023.

«К сожалению, заслуженное чествование чемпионов было испорчено тем, что произошло после финального свистка. И что продолжало происходить в последующие дни. Этого никогда не должно было случиться», — заявил Инфантино, отметив, что дисциплинарное производство продолжится в законном русле.

24 августа ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. Позднее бывшая футболистка сборной Испании Ана Ромеро призвала его покинуть федерацию.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.