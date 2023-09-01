В Британии заявили о способной уничтожить Лондон за шесть минут ракете ВС РФ

Express заявила о способности ракеты РФ «Сармат» снести Лондон за шесть минут

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» может снести Лондон за шесть минут. Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.

Автор подчеркнул, что Россия поставила на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат». По мнению обозревателя, таким образом президент Путин послал Западу пугающее ядерное предупреждение.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставили на боевое дежурство.

В июне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что ракеты «Сармат», которые весят 210 тонн, могут нести к цели более десяти боеголовок. По его словам, ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.