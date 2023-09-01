В России назвали способ защитить граждан от роста цен

Эксперт Долгова: уязвимых россиян надо защитить от роста цен адресной поддержкой

Эффективным способом поддержки населения в условиях инфляции может стать адресная помощь нуждающимся в ней категориям граждан, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова. Как объяснила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва», бизнес повышает цены, чтобы обезопасить себя, в том числе ради приобретения сырья для дальнейшего производства.

По ее словам, адресная поддержка могла бы коснуться неработающих пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, ограниченными возможностями. «Продажа товаров через какие-то социальные магазины, <...> выдача купонов, сертификатов на приобретение конкретных видов продовольствия, социально значимых товаров на определенную сумму в течение месяца», — перечислила Долгова возможные меры защиты россиян в условиях роста цен.

По данным Банка России, оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента. Регулятор отметил, что заметно повысилась обеспокоенность ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов не видит предпосылок к подорожанию товаров в России больше, чем в диапазоне от пяти до семи процентов. Такая оценка в целом соответствует прогнозу Центробанка, заявившего, что рост цен в России к концу текущего года окажется в коридоре от 5 до 6,5 процента. В Минпромторге в свою очередь оценивают ситуацию с ценами на большинство социально значимых товаров в России как нормальную.