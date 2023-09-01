В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Список групп доступен на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В группе A сыграют «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола». Соперниками по квартету B стали «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК. В группе С выступят «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис», в группе D — «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».

Квартет E представят «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза». «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби Хайфа», «Панатинаикос» сыграют в квартете F, «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт» — в группе G. Группа H выглядит так: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хеккен».

Всего в групповом этапе выступит 32 команды. Действующим обладателем титула является «Севилья». Финал Лиги Европы в сезоне-2023/2024 пройдет в Дублине.

Российские клубы пропускают международные турниры по решению УЕФА.