В Азербайджане сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника ВС Армении

Азербайджанские военные перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам (ВС) Армении. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что беспилотник был обнаружен днем 2 сентября подразделениями армии Азербайджана, дислоцированными на кельбаджарском направлении. «БПЛА, своевременно обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был обезврежен с применением специальных средств и перехвачен до достижения цели», — говорится в заявлении Минобороны республики.

Ранее стало известно, что Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор может быть подписан в 2023 году, если начнется диалог между Баку и столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом.

Перед этим Минобороны Азербайджана заявило о перехвате диверсионно-разведывательной группы Армении, которая пыталась проникнуть на территорию республики. Уточнялось, что азербайджанскими военными был задержан один из членов диверсионной группы.