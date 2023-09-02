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16:08, 2 сентября 2023Россия

Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны: украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает Министерство обороны России.

Попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 15:00 по Москве, уточнили в оборонном ведомстве.

Еще одна попытка атаки беспилотником по российский территории была пресечена 2 сентября около 12:45 по московскому времени.

Ранее губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали село Долгое Валуйского городского округа взрывными устройствами, сброшенными с беспилотника. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения, поврежден легковой автомобиль.

До этого российская система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области — в Корочанском районе и Яковлевском городском округе.

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    Алина Гончарова
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