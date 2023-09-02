Новую учительницу нашли для класса не говорящих по-русски детей

В Волгограде нашли новую учительницу для класса не говорящих по-русски детей

В Волгограде нашли новую учительницу для класса не говорящих по-русски детей. Об этом сообщила председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина, ее слова приводит РИА Новости.

Савина заявила, что детей будет обучать новый опытный педагог.

«Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте», — заявила она.

Кроме того, чиновница выразила уверенность, что новый преподаватель сможет сделать так, чтобы обучение у детей сложилось. Она уточнила, что предыдущая учительница не увольнялась из школы, а попросила снизить ей учебную нагрузку и отказалась от одного из двух классов.

Целый класс из не говорящих по-русски детей появился в волгоградской школе №33 в 2022 году, ему присвоили литеру «Ж». Родители учащихся в этом классе детей также часто не говорили по-русски. 2 сентября 2023 года стало известно, что учительница уже не преподает в этом классе.

Ранее в России предложили запретить принимать в школы не владеющих русским языком детей.

